海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、ＤｅＮＡから楽天に移籍した伊藤光捕手（３６）が１０日、楽天モバイルで入団会見を行った。背番号は同学年で、今季限りで現役引退した岡島豪郎外野手（３６）がつけていた「２７」に決まった。背番号について伊藤光は「イーグルスの２７番といえば岡島豪郎」と７年間つけていた岡島への尊敬の念もありながら、「僕の憧れている番号でもありますし、つけていいのかな、いただいたの