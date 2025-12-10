来年1月2日に往路、3日に復路来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝のチームエントリーが10日に締め切られ、各チームの登録選手が発表された。青山学院大の原晋監督は、都内での記者会見で「輝け大作戦」を発令。総合3連覇へ自信を見せた。恒例となっている原監督の大作戦シリーズ。3連覇が懸かる第102回大会へ「1人1人が（復路ゴールの）大手町に一番星となって輝いて帰ってきたいと思います」とし、「輝け大作戦」を発令し