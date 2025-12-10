◇スノーボード・ハーフパイプＷ杯第１戦（１０日、中国・張家口）男子予選が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、９０・００点をマークし、２組トップで１２日の決勝に進んだ。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪選考にも関わるＷ杯のシーズン開幕戦。５日のザ・スノーリーグからの連勝へ好発進を切った。Ｗ杯で種目別３連覇の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は、９０・６６点の１組トップ通