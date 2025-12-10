興味津々で見つめる子どもたち 5年後に統合する坂出市の3つの小学校の児童が10日、水族館で交流しました。 四国水族館を訪れたのは、坂出市立東部小学校、金山小学校と西庄小学校の1年生あわせて約60人です。 3校は2030年4月に統合する予定で、今の1年生が6年生になると同じ学校に通うことになります。 3校の1年生は、イルカが隊列を組んで泳ぐ様子に驚くなど一緒に仲良く水族館を楽しんでいました。 (