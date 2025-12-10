10日、静岡県の職員に冬のボーナスが支給されました。一般職員の平均支給額は約89万9000円と前年より減っていますが、人事委員会の勧告を踏まえた引き上げ案が県議会で可決されれば増額となります。10日、冬のボーナスが支給されたのは、静岡県の一般職と特別職、計約3万3000人で、一般職員の平均支給額は約89万9000円となりました。年間支給月数は、前年と同じ4.6か月ですが、夏と冬の支給月数を見直し、0.05か月分減