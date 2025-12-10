生徒数が減少し閉校のピンチに立たされている静岡県内最少の高校が浜松市にあります。学校がなくなると過疎化に拍車がかかる懸念も。少子化の中で中山間地の学校はどうあるべきなのでしょうか。黄金色に染まったイチョウが鮮やかな浜松市天竜区の佐久間町。浜松の市街地から車で約1時間半。山あいにたたずむ校舎が「浜松湖北高校佐久間分校」です。わずか43人が通う“県内最少”の高校には天竜区や隣の愛知県新城市などの生徒が進