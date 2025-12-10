【新華社酒泉12月10日】中国は10日午後0時3分（日本時間同午後1時3分）、「UAE813衛星」「吉星高分07B01星」「吉星高分07C01星」「吉星高分07D01星」「東坡15号衛星」「馭星2号09星」「逸仙−A星」「SPNEX衛星」「Slippers2Sat衛星」の合計9機の衛星を搭載した運搬ロケット「力箭1号遥11」を東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。