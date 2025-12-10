お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻で、現在第2子妊娠中のモデル・蜂谷晏海（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。ランチショットを公開した。蜂谷は「お久しぶりにレイナさんに会えた」と書き出し、「念願のBalcony by 6thにも行けて幸せでした」と報告。グリーンのニット姿で、知人とのランチを楽しむ様子を披露した。そして「もしかしたら出産前最後の外食…？かも？」と続け、スマートフォンを構え