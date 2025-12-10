能登半島地震で被災した家屋から家財道具を運び出すボランティア＝2024年2月、石川県輪島市総務省中部管区行政評価局は10日、能登半島地震後の被災地でボランティア活動中に骨折や割れ物で負傷するといった事故が75件あったと発表した。災害ごみの搬出やがれき撤去の際のけがが多く、同局は原因や安全対策をまとめた事例集を作成。災害現場で生かしてもらいたい考えだ。地震が発生した2024年1月から25年7月に起きた事故につい