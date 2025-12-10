神奈川県や群馬県で発生した山火事は、ヘリコプターによる消火活動が行われ、群馬の妙義山の火災はほぼ消し止められたということです。9日に山火事が発生した神奈川県の日向山では、10日朝からヘリコプターによる放水が始まりました。火の勢いは弱まっているものの、現在も鎮圧のめどは立っていないということです。消防によりますと、10日の消火活動は日没のタイミングで終了し、11日朝から放水を再開する方針だということです。