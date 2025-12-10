三重県津市で10日、警察が南海トラフ巨大地震を想定した大規模な訓練を行いました。警察官らおよそ100人が参加した訓練では、南海トラフ巨大地震により停電が起きたと想定し、市内の交差点で警察官が手信号によっておよそ30分間、一般の車を誘導しました。また、家屋が倒壊した現場で瓦礫に見立てた丸太などをチェーンソーで切断し、ケガ人を運び出す手順も確認しました。三重県警津警察署 奥山智大警備課長：「