女優のキムラ緑子（64）が、10日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。故郷の両親への思いを話した。地元・淡路島の母は認知症を患って施設に入り、父は大病の手術をして退院後は1人暮らし。そのため、ひまをみつけて片道6時間かけて帰省する。帰省した際は母も一時帰宅して親子で過ごす。「父と母は私が帰った時しか会えないので。『なるべく帰ってきてほしい』って父親も言っている。そうしたいなと思っ