³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥à¡×1·î¹æ¤ò12·î9Æü¤ËÈ¯Çä¡£É½»æ¤òÇµÌÚºä46¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¡¢Î¢É½»æ¤ò¾®ÀîºÌ¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦¾®ÀîºÌ¤Ï°¦¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¥Ü¥à¡×1·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤«¤é¡¢½é¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë6´üÀ¸¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¡£¡Ö¥Ü¥à¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅß¤Ã¤Ý¤¤¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡½¥¹¤Ç¡¢