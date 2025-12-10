日中関係の緊張が続く中、名古屋で毎年中国の旧正月にちなんで行われていた、日本と中国の友好イベントの延期が決まりました。 【写真を見る】日本と中国の友好イベント“名古屋中国春節祭”延期が決定 ｢今の情勢では厳しい｣ 日中関係の緊張高まり出演者の来日難しく 延期が決定したのは、2007年から名古屋で毎年開催されてきた「名古屋中国春節祭」で、2025年は約18万人が訪れていました。 中国の出演者約50人の来日難しく…