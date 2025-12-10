全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町の居酒屋『あきよし』です。定食で1杯！いや3杯いける和食系の酒場の多い、この地下迷宮では珍しく、ちょっと洋風のツマミやピザもあり。さらに11時〜14時は、日替わり定食も提供するのも珍しいが、近隣で働くビジネスマンの昼食かと思いきや「日替わりランチにハイボール」なんて注文の声が飛び交う。さすが『ぴおシティ』と感