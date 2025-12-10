北海道内のガソリン価格が、主に政府による補助金の効果で０．７円安くなり、これで４週連続で値下がりとなりました。また、１２月１１日から補助金がさらに５．１円増額されます。１０日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、８日の時点で１リットルあたり１６３円となり、前の週と比べて０．７円値下がりしました。これはガソリン１リットルあたりに対し２０円の補助金が出ている効果が主な要因で、その