11日、県内は不安定な天気。薩摩地方は午後に雨や雷の可能性があり、落雷や突風に注意。大隅地方も午後ににわか雨があり、夜は次第に晴れ。種子島・屋久島地方は昼ごろから雷を伴う強い雨の恐れ。奄美地方は雨が降ったりやんだりで、局地的に雷の可能性があります。12日以降の天気図から、12日は冬型の気圧配置。週末は低気圧によって、雨や曇りとなりそうです。15日は再び冬型の気圧配置となりそうです。この先は、雨や寒い日