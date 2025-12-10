ドジャースとの契約合意が報じられたエドウィン・ディアス(C)Getty Images現地時間12月9日、ドジャースがメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意に達したという衝撃の報道が出た。複数の米メディアによると、契約内容は3年総額6900万ドル（約106億9500万円）だという。【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへこれを受けて、米紙『New York Post』メッツ番のマイク・プー