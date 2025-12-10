11日(木)から12日(金)にかけて、東日本から北日本の上空およそ1500メートルには−10度以下の寒気が入る見込みです。西高東低の冬型の気圧配置になり、北陸より北の日本海側を中心に雪の降る天気になるでしょう。11日午前9時の予想天気図です。日本海北東部に低気圧があり、発達しながら北東へ進む見込みです。寒冷前線の通過で日本海側では雪や雨の降る天気になるでしょう。12日午前9時の予想天気図では、低気圧はかなり発達しオホ