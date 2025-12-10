今夜は北海道で雪の範囲が広がり、11日（木）にかけては本州の日本海側や九州北部も天気が崩れる予想です。昼間は北日本も気温が高めで、青森周辺の平地は雨に変わる所が多いでしょう。最高気温は北陸で15℃くらい、西日本は15℃から20℃前後で、昼間は厚手の上着が手荷物と化しそうです。ただ、木曜日の夕方以降は、日本海側を中心に一気に風が冷たくなります。12日（金）にかけて、北日本を中心に著しく気温が下がるので、気温変