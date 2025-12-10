中国軍とロシア軍の爆撃機が、きのう（9日）東シナ海から四国沖の太平洋にかけて長距離を共同飛行したことについて、木原官房長官は両国に対し外交ルートを通じて懸念を伝達したと明らかにしました。中国の爆撃機2機とロシアの爆撃機2機はきのう（9日）、東シナ海から四国沖の太平洋にかけて長距離の共同飛行を実施しました。両軍による共同飛行は去年11月以来、9回目ということです。今回、領空侵犯はなかったとのことですが、木