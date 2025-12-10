MH60R「シーホーク」が空母ニミッツの飛行甲板から発艦する様子/Seaman Edward Jacome/Digital/USS Nimitz（CNN）米海軍は9日、南シナ海で10月に空母ニミッツから発艦した後に墜落した軍用機2機を回収したと明らかにした。回収されたのはFA18戦闘機とMH60ヘリ。海軍によると、今月5日、軍で契約した船に搭載された無人システムを使用して、水深約122メートルの場所から2機を引き揚げたという。両機とも米海軍の最新鋭機ではないも