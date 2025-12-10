10日の衆議院予算委員会では、国民民主党の玉木雄一郎代表と、高市早苗総理、片山さつき財務大臣が、経済成長をめぐって議論。そのための投資減税について“意気投合”する場面も見られた。【映像】玉木代表の感想に笑いが起こる瞬間（実際の映像）玉木代表は、2020〜24年のアメリカの潜在成長率が2.4であるのに対し、日本は0.3と非常に低いという数字を示し、経済成長の3要素「労働」と「資本」と「生産性」のうち、「労働」