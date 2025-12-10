北海道電力泊原発3号機の再稼働について、北海道の鈴木知事は10日の道議会で、同意することを正式に表明しました。北海道・鈴木直道知事：このたび、泊発電所3号機の再稼働に同意することといたしました。10日午後から開かれた道議会の予算特別委員会で鈴木知事は、泊原発3号機の再稼働に同意することを正式に表明しました。関係する自治体の判断や、道議会での議論を踏まえた上での判断だとしています。泊原発3号機は、東日本大震