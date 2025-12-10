グラビアアイドルの祭典「TOKYO GRAVUREIDOL FESTIVAL」と週プレのコラボ企画「真夏のTGIF週プレ賞2025」で特別賞を受賞！アイドルグループ・MORE*（モア）のレモン色担当、瑚桃きらりが自身初のデジタル写真集を発売して注目を集めている。受賞記念となる本作は、水着のほか、Tバックなどのランジェリーにも初挑戦。かわいいだけじゃない、大胆さも感じられる一冊だ。週プレNEWSのインタビューでは、撮影の裏話や来年の目標など