■「日本版DOGE」設置の背景高市早苗首相が主導する「日本版DOGE」が11月25日に発足した。「租税特別措置・補助金見直し担当室」が正式名称で、片山さつき財務相の担当下に置かれた。積極財政を掲げる高市首相の最大の障壁である財務省に真正面から斬り込むとみられる。写真提供＝共同通信社閣議に臨む高市首相（中央）＝2025年12月5日午前、首相官邸 - 写真提供＝共同通信社DOGEは2025年1月20日のトランプ政権発足と同時に設置さ