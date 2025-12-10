【モデルプレス＝2025/12/10】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のSEUNGKWAN（スングァン）が10日、都内で開催された「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」に出席。日本滞在中楽しんでいることを明かした。【写真】ファンから「可愛い」が止まらない SEVENTEENスングァン来日の姿◆SEUNGKWAN「DKさんクプスさんミンギュさんはとっても上手になりました」イベントでは「スキン