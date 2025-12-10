俳優の大泉洋（52歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。不器用で細々とした作業が苦手なため、「死んでました。芸能界がなければ。今ごろ」と語った。現在、全国制覇3周目の旅として、栃木県を巡っている大泉洋、戸次重幸、室岡里美アナの一行。今回は伝統工芸品・鹿沼組子を体験し、戸次は楽しかったものの、その難しさから「組子は買うもの。できる気がせんわ…」と、“