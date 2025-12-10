“違法医療行為疑惑”が浮上している韓国の芸人パク・ナレをめぐる騒動が拡大し、SHINeeのキーや歌手チョン・ジェヒョンら周囲の芸能人にまで飛び火している。【関連】SHINee・キー、“違法医療疑惑”点滴師との思わぬ繋がり12月10日、チョン・ジェヒョンの所属事務所AntennaはOSENに対し「事実ではない内容が歪曲されて広まっており、誤解を防ぐため公式立場を明確にする。問題となっている番組内容とは一切関係がない。A氏（点滴