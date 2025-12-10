クレープ専門店ブランド『クレープとエスプレッソと』は12月、新たに4店舗をオープンする。12月11日に「クレープとエスプレッソとAKICHI」(大阪)、12月12日に「クレープとエスプレッソと 〜れいわ〜」(東京)、12月15日に「クレープとエスプレッソと高槻」(大阪)、12月18日に「クレープとエスプレッソと松本」(長野)をオープンする。〈「クレープとエスプレッソと」とは〉表参道のベーカリーカフェ『パンとエスプレッソと』などを展