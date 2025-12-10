女子会で繰り広げられる「女子トーク」は、その赤裸々さ加減から外野に大きなショックを与える場合があるようです。特に男性をドン引きさせる話題については、たとえ彼氏であっても秘密にするのが親切かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性115名に聞いたアンケートを参考に「そんなことまで!?男性をギョッとさせる『女子会トーク』」をご紹介します。【１】脱毛やダイエットなど体のお手入れについて「男子禁制の