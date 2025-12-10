サウジアラビアの政府系ファンド『パブリック・インベスメント・ファンド』（ＰＩＦ）が来月解禁となる欧州の移籍期間中にリバプール所属のエジプト代表ＦＷモハメド・サラー（３３）の獲得を目指すことが明らかになった。ドバイで発行される英字新聞『ゴルフ・ニュース』が掲載した記事によると、ＰＩＦ関係者が匿名で「サラーの現状に注目している」と発言した。さらにこの関係者は「レンタルも含めて、移籍の可能性がある