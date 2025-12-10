雷というと、夏に多いイメージがあるかもしれませんが、北陸では「ぶり起こし」という言葉があるように冬にも雷が多く発生し、冬季雷とも呼ばれています。日本ではよく聞きますが、実は世界的に見ても珍しい冬の雷について解説します。冬は日本海側で雷が多い雷は、発達した雲の中で電荷分離が起こり、眩い光と大きな音を伴いながら放電する現象です。このため、モクモクと高い雲である積乱雲がよく発生する夏に雷が多いイメージが