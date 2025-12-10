資料マスク 香川県教育委員会は10日、インフルエンザの集団感染が発生したとして、県内の小中高校や幼稚園など29施設で学年・学級閉鎖としました。 地域別では、高松市が11施設、三豊市が5施設、丸亀市が4施設、まんのう町が2施設、坂出市、観音寺市、さぬき市、三木町、宇多津町、綾川町、多度津町がそれぞれ1施設です。 香川県教委によりますと、休み明けの月曜日に感染者が高い傾向で、12月に入り高止まりが続いて