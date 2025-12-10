高田潤騎手＝栗東・フリー＝と田口貫太騎手＝同・大橋勇樹厩舎＝が１２月１０日、滋賀県大津市の児童養護施設「小鳩の家」に、チャリティーＴシャツの売り上げ１２万５０００円を目録として贈呈した。毎年夏に、栗東所属の騎手が訪れて子供たちと触れ合うのが恒例。高田騎手が発起人で、今年８月の訪問で１４回目を迎えた。高田騎手は「毎年来てることをどう思ってるか、子供たちに聞いたことがあるんですけど、『ずっと楽しみ