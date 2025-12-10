今季のＪ１を制した鹿島の鬼木達監督、選手会長の日本代表ＧＫ早川友基、小泉文明代表取締役社長が１０日、水戸市内の茨城県庁で、大井川和彦県知事を表敬訪問し、９季ぶり９度目の優勝を報告した。Ｊ２水戸の昇格により、来季はリーグ戦の舞台で初めて「茨城ダービー」が実現する。県知事からの期待の声に鬼木監督は「スポーツの力で盛り上げられれば」と健闘を誓った。指揮官は訪問後の取材で「開幕戦なんじゃないかなって