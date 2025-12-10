明日11日(木)夜から明後日12日(金)にかけて、北日本や東日本の上空には真冬並みの寒気が南下。北海道から北陸を中心に雪や風が強まり、山沿いを中心に積雪が一気に増える可能性も。大雪や猛吹雪によって車の立ち往生が発生する恐れもあるため、交通機関への影響に注意が必要です。11日夜から12日は北日本を中心に雪や風強まる明日11日(木)夜から明後日12日(金)にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置になり、北日本や東日本の上空