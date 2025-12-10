Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介が１０日、東京・表参道ヒルズで、フレグランスブランド「ＪＯＭＡＬＯＮＥＬＯＮＤＯＮ（ジョーマローンロンドン）」の期間限定イベント「“ＦｕｎａｎｄＧａｍｅｓ”Ｐｏｐ‐ＵｐＥｖｅｎｔ」（１３〜２５日、同所）のプレスセッションに出席した。山田は、シックなブラックスーツで登壇。ブランドの香水を試し付（づ）けし「芳醇なバニラのような甘い香りが好きので、す