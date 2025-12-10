『KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ』（以下、通称名：ケデハンと表記）を知っているだろうか。2025年の世界トレンドを語る際に、欠かすことができない世界的ヒット映画のタイトルだ。「10月末のハロウィンでも、私が住んでいるボストンでは、仮装でもっとも多かったのが『ケデハン』でした。毎年行われる『ハロウィンに「なりたい人」ランキング』でもトップ10の半分以上が『ケデハン』の登場人物たちに独占されていました。