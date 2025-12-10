静岡･御殿場市は、長引く物価高への対応として、市独自のデジタル通貨を使った物価高対策を9日から行っています。「富士山Gコイン」は、御殿場市が2022年から独自に展開するデジタル通貨サービスで専用のアプリが入ったスマートフォンや専用のカードで支払いができます。利用できるのは、市内のドラッグストアやスーパーなど約400店舗で、これまでに約7割の市民がサービスを利用しているとい