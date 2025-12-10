衆議院の議員定数削減法案が審議入りのメドすらついていないことについて、日本維新の会の藤田共同代表は野党が「遅延行為を行っている」と批判しました。日本維新の会藤田共同代表「党内外からの反対やまたは遅延行為みたいなものが行われるんだと思いますが、今国会中にちゃんと審議が行われることに努力をしてもらい、可決することに努力をしてもらう」維新の藤田共同代表は、与党が提出した衆議院議員の定数の1割削減を目指