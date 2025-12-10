元巨人監督の堀内恒夫氏が１０日、都内で行われた「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」に、ともにＶ９を支えたメンバーである高田繁氏、末次利光氏とともに出席し、当時の川上哲治監督、長嶋茂雄氏との思い出を語った。堀内さんは「長嶋さんとは選手で９年、監督と選手で６年、監督とコーチで７年。計２２年一緒にやって、仲人もやってもらった。ほんとは川上さんにやってもらう予定だったんだけど」と一悶