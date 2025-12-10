デビュー10周年のロックバンド、マカロニえんぴつが10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。下積み時期の苦労話をした。「今だから語れる極貧下積み時代」の話として、ギター、ボーカルはっとり（32）は「Xのプロフィルでファンに好物をおねだり」を上げた。「カップ焼きそばで、ペヤングが大好きだったので。プロフィルに゛ペヤング命゛」と書き込んでいたという。「もらいたくて書いているわけではな