瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。ただ、10日夜は次第に雲が増えるでしょう。 11日は前線や湿った空気の影響でおおむね曇りになり、夕方からは雨の降るところがある見込みです。雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で3度、津山で1度、高松で5度でしょう。10日朝よりも2度前後気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で15度、津山で14度、高松で16度の予想です。日中は11月下旬並みの気温になるでしょ