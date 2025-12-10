認定NPO法人チャリティーサンタが運営する「ブックサンタ」は、経済的な理由などで困難な状況にいる子どもたちに、新品の本を届けるプロジェクトだ。多くの人の善意に支えられ、飛躍的に成長を続けるこの活動は、いかにして生まれたのか。代表理事の清輔夏輝氏に、活動に込めた想いと、その裏側にある苦労、そして未来への展望を聞いた。 【画像】プレゼントが嬉しかった女の子が1年間持ち歩き続けてボロボロになった本 「