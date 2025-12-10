＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ初日◇10日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞今年のプロテストに合格した22人のうち20人（横山翔亜とワン・リーニンが欠場）が、98期生ナンバー1の座を懸けた新人戦に参加。トップ合格の現役高校生プロ・伊藤愛華（埼玉栄高3年）が7バーディ・1ボギーの「66」で回り、“2冠”に向けて首位タイで滑り出した。【連続写真】最新！伊藤愛華のドライバースイング11月のプロ