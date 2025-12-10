俳優の岩城滉一（74）が9日、妻でタレント・結城アンナ（70）のインスタグラムに登場。自身の“愛車”とともにテレビ番組の収録に臨む様子が紹介された。【写真】「めちゃかっこいい」「お似合いですね〜」“高額鑑定”の岩城滉一の愛車バイク岩城が出演したのは、同日に放送されたテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）。「第2回名車鑑定大会」と題した“出張鑑定”企画に、20年ほど前に手に入れたという