12月19日から全国公開される映画『楓』の特別試写会が9日に都内で行われ、W主演の福士蒼汰（32）と福原遥（27）がサプライズ登場した。【映像】オフショルコーデの福原遥（全身ショット）映画『楓』は、時代を超えて愛される国民的バンド・スピッツの名曲『楓』を原案に映画化した作品だ。インタビューで「理想のクリスマス」を聞かれた福士と福原は次のように答えた。福原「食べることが好きなので、シチューやパイシチュー