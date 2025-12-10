日中首脳会談を前に、中国の習近平国家主席（右）と握手を交わす高市首相＝10月、韓国・慶州政府が来年の先進7カ国（G7）議長国フランスに対し、中国の習近平国家主席をサミットに招待する構想への懸念を伝え、慎重対応を求めたことが分かった。基本的な価値を共有していない中国が参加すれば、率直な議論が難しくなると危惧。台湾有事を巡り日本批判を繰り返す中国への警戒感もある。複数の政府関係者が10日、明らかにした。