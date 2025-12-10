メッツが不動の守護神エドウィン・ディアス投手（３１）をリーグのライバル・ドジャースにさらわれ、ＮＹメディアの批判が噴出している。ＦＡディアスは３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で契約。２０２７年まで残り２年を残して契約を破棄し、逃げるようにＦＡで立ち去った。ＮＹラジオ局「ＷＦＡＮ」の司会者エヴァン・ロバーツ氏は衝撃の知らせに「くだらないゲームをすればくだらない商品が手に入る。ごまかし、契約